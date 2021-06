https://it.sputniknews.com/20210615/non-vuoi-fare-lavoro-stagionale-no-problem-reddito-di-cittadinanza-garantito-11752867.html

Non vuoi fare lavoro stagionale? No problem, reddito di cittadinanza garantito

Non vuoi fare lavoro stagionale? No problem, reddito di cittadinanza garantito

Tranquilli a casa o, come nel timore dei proponenti, a svolgere la seconda attività con il reddito di cittadinanza in tasca. La Commissione bilancio boccia gli... 15.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-15T18:06+0200

2021-06-15T18:06+0200

2021-06-15T18:06+0200

reddito di cittadinanza

lavoro

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/875/02/8750259_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_b8d6a3e53f311d9e0a68f375c891d3b6.jpg

I percettori del reddito di cittadinanza che non accetteranno un lavoro stagionale potranno ricevere il sostegno al reddito.Fino alle 14 di oggi i partiti hanno avuto tempo per presentare ricorso, e gli esiti si avranno il 16 giugno alle 15.In pratica l’emendamento intendeva inserire l’obbligo di accettare un lavoro stagionale da parte dei percettori del sostegno al reddito, pena la decadenza del beneficio.Le offerte stagionali dovevano ricadere entro i 100 chilometri dalla propria residenza e, in caso il compenso fosse stato inferiore all’importo ricevuto dal reddito di cittadinanza si sarebbe ottenuta una integrazione dall’Inps.Incentivare il ritorno al lavoroL’introduzione di questa modifica voleva incentivare il ritorno al lavoro da parte di chi resta a casa a godersi il reddito di cittadinanza. Inoltre si voleva così contrastare il lavoro sommerso, come ad esempio chi percepirà il reddito di cittadinanza e al contempo farà il lavoro stagionale, ma in nero.Le imprese non trovano personaleUn paio di mesi fa il presidente delle Regione Campania, Vincenzo De Luca, fu sommerso dalle critiche quando affermò che si preferiva il reddito di cittadinanza al lavoro da cameriere.Ora sono le stesse associazioni di imprese a dire che non trovano personale, come la Fapi, Federazione autonoma piccole imprese.

2

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

reddito di cittadinanza, lavoro, economia