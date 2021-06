https://it.sputniknews.com/20210615/moglie-del-pilota-russo-in-carcere-in-usa-spera-nello-scambio-di-prigionieri-tra-putin-e-biden-11756830.html

Moglie del pilota russo in carcere in USA spera nello scambio di prigionieri tra Putin e Biden

La moglie del pilota russo Konstantin Yaroshenko, che sta scontando una condanna a 20 anni negli Stati Uniti, ha affermato di sperare che i presidenti Vladimir... 15.06.2021, Sputnik Italia

In un'intervista alla Nbc andata in onda lunedì, Putin si è detto pronto a discutere uno scambio di prigionieri con gli Stati Uniti. Hl presidente russo ha anche notato che l'amministrazione penitenziaria degli Stati Uniti ha ignorato i problemi di salute di Yaroshenko. I due presidenti terranno lo storico incontro mercoledì a Ginevra. L'assistente presidenziale russo Yury Ushakov ha dichiarato martedì che Putin e Biden dovrebbero discutere questioni diplomatiche irrisolte nelle relazioni bilaterali, inclusa la pratica dell'arresto di cittadini russi in Paesi terzi. Yaroshenko è stato arrestato in Liberia nel 2010 con l'accusa di traffico di droga e successivamente estradato negli Stati Uniti. Nel 2011, un tribunale degli Stati Uniti lo ha condannato a 20 anni di carcere per aver presumibilmente preso parte a una cospirazione per contrabbandare una grande quantità di droga nel Paese. Il cittadino russo si dichiara innocente.

