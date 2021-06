https://it.sputniknews.com/20210615/lue-sospende-i-dazi-in-risposta-a-quelli-statunitensi-su-acciaio-e-alluminio-11758099.html

L'UE sospende i dazi in risposta a quelli statunitensi su acciaio e alluminio

L'UE sospenderà per sei mesi le tariffe imposte in risposta a quelle statunitensi su acciaio e alluminio imposte al blocco comunitario. Lo ha affermato il... 15.06.2021, Sputnik Italia

Secondo il capo della Commissione europea, "si possono fare progressi su questo tema nei prossimi mesi", ma deve risolversi in un massimo di sei. La guerra commerciale tra gli Stati Uniti e il blocco europeo è scoppiata nel 2018 sotto il governo dell'ex presidente Donald Trump (2017-2021) come parte della sua strategia per imporre dazi per ridurre il deficit commerciale. Le nuove tariffe hanno colpito pesantemente l'acciaio, l'alluminio e altri beni europei, quindi l'UE ha risposto con dazi su vari articoli statunitensi.

