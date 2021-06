https://it.sputniknews.com/20210615/la-variante-delta-rischia-di-far-raddoppiare-i-ricoveri-ma-i-vaccini-proteggono-11751837.html

La variante Delta rischia di far raddoppiare i ricoveri, ma i vaccini proteggono - Studio

La variante Delta rischia di far raddoppiare i ricoveri, ma i vaccini proteggono - Studio

Secondo uno studio scozzese pubblicato sulla rivista scientifica The Lancet, la variante Delta del Covid-19, ovvero la variante indiana, raddoppia i rischi di venire ospedalizzati per chi è contagiato, rispetto alle infezioni con la prima tipologia identificata del Sars-CoV-2, che ora è stata ribattezzata 'alfa'. Secondo l'autore della ricerca, Chris Robertson, professore di epidemiologia di salute pubblica dell'Università di Strathclyde, infatti, "è risultato evidente dallo studio delle infezioni esaminate, che la variante Delta più o meno raddoppia le probabilità di ospedalizzazione, tuttavia il rischio di ricovero diminuisce del 70% per chi ha ricevuto le due dosi di vaccino o una singola a seconda di quanto i prodotti richiedono". Va aggiunto che la protezione offerta dai vaccini disponibili, che viene considerata forte anche contro la mutazione Delta, è inferiore: il vaccino Pfizer BioNTech ha evidenziato una protezione del 79% contro la variante Delta, rispetto al 92% della copertura offerta nei confronti della variante alfa.La variante indiana, come hanno mostrato i numeri in India, sarebbe più pericolosa di qualsiasi altra variante già nota, compresa la variante inglese.Da qui la necessità espressa più volte dagli esperti di affrettare le vaccinazioni per scongiurare ulteriori mutazioni ben più pericolose.

