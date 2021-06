https://it.sputniknews.com/20210615/iva-e-acquisti-online-dall1-luglio-cambia-tutto-ecco-per-chi-11747021.html

IVA e acquisti online, dall'1 luglio cambia tutto. Ecco per chi

2021-06-15T10:28+0200

2021-06-15T10:28+0200

L’Italia dal 1o luglio 2021 recepisce le modifiche europee alla gestione delle vendite del commercio online intracomunitarie. Sulla carta, il testo introduce una riduzione degli adempimenti per le microimprese degli Stati UE che vendono occasionalmente in altri Stati del blocco, entro la soglia dei 10 mila euro. L’obiettivo è una più corretta riscossione dell’IVA e, appunto, la riduzione dell’onere amministrativo sia per il venditore che per il consumatore.La soglia dei 10 mila euro può però non essere applicata dal venditore a distanza, decidendo di applicare le norme generali relative al luogo di destinazione della cessione o prestazione. Ma in questo anno dovrà vincolarsi per due anni.Anche le partite IVA nel regime forfettario dovranno adeguarsi e dovranno oltre tale soglia applicare l’IVA del Paese di destinazione.Acquisti Extra UEUn altro capitolo importante della nuova norma, prevede che dall’1 luglio 2021 chi acquista nei Paesi extra UE come la Cina, non sarà più esentato dal pagamento dell’IVA se acquista per un valore sotto i 22 euro.Una norma introdotta dall’Unione Europea per proteggere le imprese europee da piattaforme in prevalenza cinesi dove si acquista dalla cover per cellulari agli attrezzi per la cucina per pochi euro e senza pagare IVA. Dall’1 luglio tutto ciò terminerà.

Fabio Carbone https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/10057854_0:0:1408:1408_100x100_80_0_0_c5d28c67becfefc5a9fb5e13401a3e4e.jpg

