Il sindaco di Verona sceglie Fdi, il partito del momento ma ringrazia Salvini

Il sindaco di Verona sceglie Fdi, il partito del momento ma ringrazia Salvini

Fratelli d'Italia fa acquisti e imbarca tra i patrioti anche il sindaco della città di Romeo e Giulietta. Beffato Salvini che aveva tentato di dissuaderlo. 15.06.2021, Sputnik Italia

Il sindaco di Verona, Federico Sboarina, eletto nel 2017 in una coalizione civica di centrodestra ma rimasto senza tessera di partito, sceglie di iscriversi a Fratelli d’Italia.Sboarina lo ha annunciato in una conferenza stampa a cui ha partecipato anche Giorgia Meloni, la quale si complimenta con il sindaco di Verona per essere entrato a far parte dell’unico partito costituito dai patrioti italiani:Ma Sboarina non può dimenticarsi di Salvini, il suo partito, la Lega, faceva parte della coalizione che lo ha sostenuto alle comunali del 2017 e così dice:Sboarina si prepara alle comunali del 2022La scelta di Sboarina è tattica perché ha letto i sondaggi che danno Fdi in forte ascesa? Secondo il Corriere della Sera giorni fa Salvini aveva aperto ad una sua ricandidatura nel 2022 a termine del mandato, nell’ottica di evitare un suo passaggi nel partito di Giorgia Meloni, ma a quanto pare non è bastato.La scelta è comunque coerente con la collocazione del suo pensiero politico. Sboarina era molto legato al senatore di Fdi Stefano Bertacco morto un anno fa e proprio dal sindaco di Verona ricordato anche intitolandogli un centro pubblico nella città.

