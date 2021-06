https://it.sputniknews.com/20210615/il-motivo-per-aggiungere-due-funghi-alla-tua-dieta-quotidiana-11743570.html

Il motivo per aggiungere due funghi alla tua dieta quotidiana

Uno studio condotto dalla Pennsylvania State University suggerisce che mangiare circa due funghi al giorno può ridurre il rischio di cancro del 45%. 15.06.2021, Sputnik Italia

Gli alti livelli di antiossidanti e componenti chimici contenuti nei funghi hanno incoraggiato gli scienziati a studiarne le proprietà antitumorali. Lo studio, pubblicato su 'Advances in Nutrition', ha mostrato che le persone che ne mangiano circa 18 grammi, equivalenti a due funghi al giorno, presentano un rischio di cancro inferiore rispetto a coloro che non ne consumano. Gli scienziati hanno esaminato 17 studi sul cancro dal 1966 al 2020 e più di 19.500 malati per concludere che le persone che includevano qualsiasi varietà di funghi nella loro dieta quotidiana presentavano un rischio inferiore di contrarlo. Il consumo di funghi ha un'associazione più forte con un minor rischio di cancro al seno, ma sono ancora necessari ulteriori studi per identificare meglio i meccanismi coinvolti e i mali specifici. Gli autori dello studio considerano questi risultati prove importanti, ma hanno invitato a prenderli con cautela poiché sono necessarie ulteriori ricerche.

