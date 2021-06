https://it.sputniknews.com/20210615/i-primi-cinque-errori-che-facciamo-quando-cerchiamo-di-perdere-peso-11744611.html

I primi cinque errori che facciamo quando cerchiamo di perdere peso

Perdere qualche chilo di solito non è un compito facile e le persone che vogliono farlo spesso commettono errori abbastanza comuni.

2021-06-15T23:26+0200

Il primo errore è non conoscere il vero valore energetico del cibo che mangi. Molte persone, credendo di mangiare prodotti sani, non sono interessate alla quantità di calorie che contengono e, di conseguenza, mangiano più di quanto consigliato. Il secondo errore che le persone spesso commettono quando cercano di perdere qualche chilo è compiere una rapida transizione verso una dieta radicalmente nuova. Mantenere una dieta completamente diversa è un compito difficile, che spesso finisce con un fallimento. Il terzo errore è cercare di perdere peso esclusivamente attraverso l'attività fisica. Questo metodo è inefficace, perché è molto difficile mantenere i risultati maturati con tale modalità. Il quarto errore, secondo Bobrovski, è affidarsi alle emozioni per cercare di dimagrire. Il desiderio di perdere peso esclusivamente "con la forza di volontà" può alla fine portare al risultato opposto, ad aumentare cioè lo stress, che, a sua volta, genera un eccesso di consumo di cibo. Il quinto errore che fanno spesso le persone che vogliono dimagrire è privarsi del piacere di mangiare non bilanciandolo con un altro. Questo fa accumulare delusione e di conseguenza il tentativo viene abbandonato.

