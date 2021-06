https://it.sputniknews.com/20210615/gli-elettori-del-pd-amano-la-meloni-ma-detestano-salvini-e-renzi-sondaggio-11751630.html

Gli elettori del Pd amano la Meloni, ma detestano Salvini e Renzi: sondaggio

Che nel Partito Democratico ci sia voglia di avere più donne con ruoli apicali lo dimostra forse anche questo nuovo sondaggio promosso proprio dai parlamentari... 15.06.2021, Sputnik Italia

Al Partito Democratico interessa sapere quali sono i personaggi politici del momento che piacciono agli elettori del loro partito e così hanno commissionato un sondaggio politico a YouTrend e pubblicato dal quotidiano La Repubblica.E se si parla di Matteo Salvini, invece, è assolutamente il più detestato, anche più del detestabile Matteo Renzi che i supporter del Pd non amano affatto.Tra le figure politiche messe a confronto troviamo anche Sergio Mattarella presidente della Repubblica, Mario Draghi presidente del Consiglio, il presunto capo del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e Enrico Letta.Ovviamente questa volta abbiamo ribaltato un po’ i risultati per raccontarvi un’altra faccia del sondaggio politico, perché al primo posto c’è Mario Draghi con il 92% dei favori, seguito da Sergio Mattarella all’86,4% e dal segretario del Pd Enrico Letta all’82%, quindi Giuseppe Conte al 73,3% delle preferenze degli elettori del Partito Democratico.La Meloni non è quindi la più amata dagli elettori del Pd, tuttavia è la prima tra i non amati si potrebbe dire, segno che i sondaggi che danno il suo partito in forte ascesa qualcosa di vero lo affermano.

