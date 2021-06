https://it.sputniknews.com/20210615/gianni-rivera-negazionista-dice-che-i-vaccini-non-sono-stati-sperimentati-e-chiama-in-causa-draghi-11747303.html

Gianni Rivera dice che i vaccini non sono stati sperimentati e chiama in causa Draghi

Gianni Rivera dice che i vaccini non sono stati sperimentati e chiama in causa Draghi

Per l'ex calciatore della nazionale Gianni Rivera i vaccini sono tutta una montatura, roba messa in commercio senza fare esperimenti e sconfessa, da ex... 15.06.2021, Sputnik Italia

Gianni Rivera resta sulla sua posizione di negazionista dei vaccini e afferma che non sarebbero stati neppure sperimentati, nonostante l’Agenzia europea del farmaco (EMA) e l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) li abbiano approvati proprio basandosi sui dati delle sperimentazioni effettuate dalle case farmaceutiche.E dice che non si è inventato niente e chiama in causa addirittura il presidente del Consiglio Mario Draghi:Tanti virologi la pensano come mePoi afferma che ci sono tanti virologi, di cui però non fa nessun nome specifico, la penserebbero come lui.Burioni sconcertato replicaBurioni si era già schierato contro Rivera, e questi aveva risposto che non sa nemmeno chi sia, e che forse ha sfruttato il momento per farsi pubblicità e per diventare un personaggio noto.Il professore Burioni gli ha risposto via Twitter:E se Burioni dà peso alle parole di Rivera, è semplicemente perché è un personaggio pubblico che in molti amano, lui compreso, e che ha una certa influenza sull’opinione pubblica dei suoi anni.Intanto è arrivato un nuovo vaccino sulla scena internazionale, è il Novavax, di cui rende conto anche il professore Burioni.

