Ex presidente Ema, Rasi: cambiare il vaccino può essere vantaggioso

Per l’ex presidente dell’autorità europea del farmaco (Ema), Guido Rasi, fare il mix dei vaccini può essere addirittura vantaggioso, anche se "gli studi sono pochi” poiché sono “robusti”.Insomma, farsi iniettare qualche ml di Comirnaty dopo aver ricevuto la dose di Vaxzevria non solo non è pericoloso, “anzi probabilmente è vantaggioso. Perché è verosimile che il sistema immunitario risponda meglio a stimoli più ampi, diversificati”.Rasi attualmente è il consulente del commissario straordinario all’emergenza sanitaria, il generale Francesco Figliuolo, e ne ha parlato durante una intervista rilasciata a La Repubblica.Questo infondo è il tema di dibattito di questi giorni. L’opinione pubblica vuole sapere se può ricevere o meno una dose diversa da AstraZeneca dopo essersi sottoposta alla prima dose di questo vaccino contro il coronavirus. In particolare se lo domandano gli under 60 a cui il mix sembra essere destinato. Il vettore virale scatena la trombosiSecondo le informazioni in possesso di Rasi, “sembra che sia il vettore virale a scatenare le trombosi, quindi sì”, anche il Janssen (Johnson & Johnson) e gli altri di questa categoria hanno lo stesso problema.Comunicazione chiaraRasi entra anche nel merito della cattiva gestione della comunicazione, come l’ha definita lo scienziato italiano il professore Garattini.

