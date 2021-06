https://it.sputniknews.com/20210615/erdogan-a-biden-posizione-della-turchia-su-s-400-resta-invariata-11751473.html

Erdogan a Biden: posizione della Turchia su S-400 resta invariata

Erdogan a Biden: posizione della Turchia su S-400 resta invariata

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha detto lunedì di aver informato il presidente americano Joe Biden che la posizione di Ankara sui sistemi... 15.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-15T13:56+0200

2021-06-15T13:56+0200

2021-06-15T13:56+0200

recep erdogan

sistema antiaereo s-400

joe biden

turchia

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/13/9674459_0:37:2761:1590_1920x0_80_0_0_51b25bbbbb24ff2a4f10593f67b860c6.jpg

I due si sono incontrati a margine del vertice NATO a Bruxelles. La decisione della Turchia, membro della NATO, di acquistare i sistemi missilistici di difesa aerea S-400 di fabbricazione russa ha scatenato una crisi nelle relazioni tra i due alleati nel 2019, quando il primo lotto, negoziato nel 2017, è stato consegnato al Paese. Nonostante le ripetute richieste delle autorità statunitensi di abbandonare l'accordo e le conseguenti sanzioni, Ankara si è rifiutata di fare concessioni e ha continuato a negoziare ulteriori spedizioni di armi russe.Le relazioni tra Turchia e Stati Uniti si sono deteriorate a causa del sostegno militare americano alle unità di protezione popolare a maggioranza curda e del riconoscimento da parte degli Stati Uniti del genocidio armeno. Erdogan, tuttavia, ha espresso la convinzione che non vi sia alcun problema nelle relazioni turco-americane che non possa essere risolto.Secondo il media, il leader turco ha invitato Biden a visitare il paese e il presidente degli Stati Uniti non ha escluso la possibilità.

https://it.sputniknews.com/20200507/russia-e-turchia-in-trattative-per-una-nuova-consegna-dei-sistemi-antiaerei-s-400-9058988.html

turchia

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep erdogan, sistema antiaereo s-400, joe biden, turchia, usa