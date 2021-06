https://it.sputniknews.com/20210615/enorme-asteroide-ha-lambito-la-terra-ma-e-stato-individuato-giorni-dopo-11756261.html

Enorme asteroide ha lambito la Terra ma è stato individuato giorni dopo

Enorme asteroide ha lambito la Terra ma è stato individuato giorni dopo

Con un diametro di 80 metri, l'asteroide era presumibilmente paragonabile all'oggetto spaziale che ha causato il famigerato evento di Tunguska, una massiccia... 15.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-15T22:47+0200

2021-06-15T22:47+0200

2021-06-15T22:47+0200

asteroide

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/877/96/8779635_0:0:1799:1012_1920x0_80_0_0_50c165563ee3d25f401539e415b84876.jpg

Le rocce spaziali di grandi dimensioni che sfrecciano intorno al nostro pianeta ad alta velocità non sono rare, infatti, quasi due decenni fa un asteroide “capace di infliggere danni devastanti” ha flirtato con la Terra ed è stato rilevato solo diversi giorni dopo il suo passaggio radente, riporta il Daily Star.Come notò all'epoca il New Scientist, gli scienziati vennero a conoscenza dell'asteroide solo il 17 giugno successivo, poiché riuscì a sfuggire al rilevamento avvicinandosi al nostro pianeta dalla direzione del Sole.Il corpo spaziale fu rilevata dalla telecamera LINEAR del MIT Lincoln Laboratory, ma solo dopo essere passato e muovendosi “lentamente sullo sfondo stellare”, come affermò la rivista.Ora il corpo spaziale è incluso nella lista degli oggetti pericolosi per la Terra ed è seguito anche dal sistema internazionale supportato dall’ESA, NEODyS-2. Qui si trovano i dettagli dell’asteroide asteroide “2002 MN” per quanti volessero approfondirne la conoscenza.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

asteroide