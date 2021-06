https://it.sputniknews.com/20210615/due-caccia-tu-160-russi-sorvolano-il-mar-baltico-accompagnati-anche-da-aerei-italiani-11755123.html

Due caccia Tu-160 russi sorvolano il Mar Baltico, accompagnati anche da aerei italiani

2021-06-15T17:01+0200

2021-06-15T17:01+0200

2021-06-15T17:01+0200

cacciabombardiere

aeronautica militare

russia

Due cacciabombardieri strategici Tu-160 russi hanno sorvolato il Mar Baltico, in alcune aree accompagnati da caccia stranieri, ha comunicato oggi il ​​ministero della Difesa russo. Hanno aggiunto che "in alcune fasi del percorso, i velivoli russi sono stati accompagnati dai caccia F-35 dell'Aeronautica Militare italiana, dagli F-16 dell'Aeronautica danese e dal Saab JAS 35 Gripen dell'Aeronautica svedese". Gli equipaggi dell'aviazione a lungo raggio sorvolano regolarmente le acque neutre dell'Artico, del Nord Atlantico, del Mar Nero e Baltico e dell'Oceano Pacifico. Come sottolineato dal dipartimento, tutti i voli degli aerei delle forze aerospaziali russe vengono effettuati "in stretta conformità con le regole internazionali".

russia

cacciabombardiere, aeronautica militare, russia