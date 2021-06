https://it.sputniknews.com/20210615/distanziamento-sessuale--sondaggio-rivela-come-il-covid-ha-rovinato-la-vita-privata-dei-norvegesi-11752595.html

2021-06-15T23:13+0200

Il sondaggio sulla vita sessuale dei norvegesi condotto dall’agenzia sondaggista Norstat e commissionato dall'emittente norvegese NRK, ha rivelato come il 22% degli intervistati ha dichiarato di aver fatto meno sesso durante la pandemia. Cosa interessante rivelata dall’indagine demoscopica è stata che il calo ha riguardato sia i single che coloro che hanno già una relazione stabile, e sarebbe dovuto allo stesso e, paradossalmente, identico motivo – le restrizioni alla vita sociale.Oltre alle restrizioni per il COVID-19, gli intervistati hanno elencato un desiderio sessuale più debole e influenze psicologiche tra le cause più comuni. Altre ragioni includono la paura di essere infettati e il fatto che i bambini siano più a casa a causa dell’istruzione a distanza.Una percentuale ancora maggiore di norvegesi ha affermato di essere in generale più insoddisfatta della propria vita sessuale ora rispetto a prima della pandemia.Spiegazione logicaSe la minore attività sessuale dei single è facilmente intuibile in tempi di distanziamento e restrizioni alla vita sociale, non altrettanto immediato è il sillogismo che porta piuttosto le coppie stabili ad un calo della libido.Lo specialista raccomanda alle coppie di concedersi un po’ di distanza e momenti per sé, al fine di prendere ‘fiato’ dal partner. Secondo questi sarebbe infatti lo stretto e costante contatto a ridurre il desiderio sessuale.Røyneberg ha anche espresso la sua preoccupazione per il fatto che la pandemia e le restrizioni possano aver gravemente colpito la vita sessuale dei giovani. L'adolescenza e la giovane età adulta sono periodi importanti per l'esplorazione sessuale. A questa età, le persone iniziano a cercare partner per soddisfare i propri bisogni sessuali.Ci sono eccezioniTuttavia, molti norvegesi non hanno notato affatto l'impatto delle restrizioni sulla loro vita sessuale. Un totale del 60 percento ha dichiarato di fare tanto sesso quanto prima.Inoltre, una fortunata minoranza del 6% ha affermato che la propria vita sessuale è addirittura migliorata o ha acquisito slancio proprio in concomitanza con le restrizioni.

