Debito pubblico italiano, ad aprile in aumento a 2.680,5 miliardi: è nuovo record

Il debito pubblico dell'Italia cresce costante mese dopo mese in questo 2021, ma è da inizio pandemia che si è verificata l'impennata sostanziale. 15.06.2021, Sputnik Italia

Ad aprile il debito pubblico dell’Italia cresce ulteriormente a 2.680,5 miliardi, mentre in marzo era a 2.650 miliardi di euro e già record rispetto al mese precedente, con un aumento pari a 29,3 miliardi.Sono i nuovi dati appena pubblicati da Banca d’Italia con la nota di aggiornamento sulla finanza pubblica e il fabbisogno e debito delle Pubbliche amministrazioni.Inoltre la nostra banca centrale spiega che “gli scarti e i premi all’emissione e al rimborso, la rivalutazione dei titoli indicizzati all’inflazione e la variazione dei tassi di cambio hanno aumentato il debito per ulteriori 0,4 miliardi di euro”.La Banca d’Italia detiene il 22,4% del debito pubblico italiano, con un incremento del +0,2% rispetto al mese di marzo. Per quanto riguarda la vita media del debito è aumentata a 7,5 anni dai 7,4 anni della precedente rilevazione.Le Amministrazioni centrali sono quelle che hanno aumentato notevolmente il fabbisogno con 25,9 miliardi, mentre le Amministrazioni locali hanno aumentato il fabbisogno di 3,5 miliardi di euro.

