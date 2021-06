https://it.sputniknews.com/20210615/covid-italia-in-lombardia-81-casi-variante-delta-11746596.html

Covid Italia, in Lombardia 81 casi variante Delta

Decine di casi della variante Delta del coronavirus (in precedenza nota come variante indiana) riscontrati in Lombardia.Dall'inizio del sequenziamento delle varianti lo scorso 20 dicembre, sono 16.638 i casi di diversi ceppi sul nostro territorio, in prevalenza di variante Alpha (o variante inglese), 11.373 casi, Gamma (o brasiliana), 283 casi, e Beta (o sudafricana), 79 casi. Per 786 casi, si tratta di varianti che non mostrano aumento e cambi significativi a livello di contagio e aggressività, mentre per 4.036 casi si è trattato del ceppo originale isolato in Cina e Wuhan, il cosiddetto "wild-type".Se nel Regno Unito la variante Delta ha fatto rimandare ulteriormente le riaperture, in Italia la situazione pare al momento contenuta, tanto che quasi tutto lo stivale si appresta a diventare bianco, con alcune eccezioni isolate.Vigono, però, ancora alcune restrizioni e accorgimenti che le autorità insistono fermamente vengano rispettate, come l'obbligo del distanziamento sociale e la mascherina nei luoghi chiusi, o all'aperto in caso di impossibilità a distanziarsi.Il virologo Fabrizio Perigliasco, intervistato da Fanpage.it, ha ricordato queste misure preventive, rassicurando anche sul nuovo ceppo.Secondo il virologo, la variante Delta ha un livello di contagiosità del 50% superiore ad altri ceppi, e per circoscriverla efficacemente bisogna "aumentare i tracciamenti e tamponi".

