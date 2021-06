https://it.sputniknews.com/20210615/covid-a-israele-tolte-le-mascherine-anche-al-chiuso-11751257.html

Covid, a Israele tolte le mascherine anche al chiuso

Riprendono così a pieno ritmo le varie attività, senza limitazioni, allo stesso modo del periodo prima della pandemia. 15.06.2021, Sputnik Italia

In vigore da oggi l'emendamento firmato dal direttore generale del ministero della Salute, Chezy Levy: a Israele niente più mascherine negli spazi chiusi, la fine di una regola che dura ormai da 1 anno e 3 mesi per la protezione della popolazione.Piccola eccezione rimane però per alcune strutture tuttora soggette a rischi di contagi e focolai, come scrive il Jerusalem Post: le case di cura per anziani e le istituzioni sanitarie che prevedono lunga degenza manterranno l'obbligo della mascherina al chiuso per chi non è vaccinato e per i dipendenti, così come anche nei luoghi adibiti alla quarantena e sui voli.

