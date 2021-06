https://it.sputniknews.com/20210615/conte-dialogo-con-centrosinistra-deve-continuare-ma-dove-non-ce-non-mi-straccio-le-vesti-11758361.html

Conte: "Dialogo con centrosinistra deve continuare ma dove non c'è non mi straccio le vesti"

Per il leader in pectore del M5S è importante continuare a dialogare con il PD e il centrosinistra ma non esiste un'alleanza strutturata. Lo ha detto in una... 15.06.2021, Sputnik Italia

Per Conte il dialogo con il PD e il centrosinistra "ha dato già suoi frutti" e quindi "è normale continuare" per "realizzare il progetto di società che vogliamo". Se il dialogo funziona, come per Napoli (che secondo il leader testimonia l'unità del Movimento), va bene, altrimenti "laddove non è possibile non mi straccio le vesti, perché le fusioni a freddo non funzionano". Riguardo la ristrutturazione del M5S Conte ha dichiarato che "adesso ci occupiamo dello statuto e poi parlerò il linguaggio della verità". Riguardo il secondo mandato il due volte premier ha detto che "decido io quando sarà il momento e poi decideremo insieme la soluzione con tutta la comunità M5s".

giuseppe conte