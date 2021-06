https://it.sputniknews.com/20210615/consob-bitcoin-e-un-pericolo-per-il-risparmio-ecco-le-vere-parole-di-savona-11748076.html

Consob: bitcoin è un pericolo per il risparmio? Ecco le vere parole di Savona

Le criptovalute- una realtà fattuale che non si può vietare, ma che si deve studiare e regolamentare. Queste alcune delle osservazioni della Consob nella... 15.06.2021, Sputnik Italia

criptovalute

bitcoin

economia

Il presidente della Consob, il professore Paolo Savona, presentando la Relazione annuale dell’autorità di controllo dei mercati finanziari ha dedicato un’ampia sezione alle innovazioni finanziarie dovute alla tecnofinanza.Il tema centrale sono state le criptovalute e il bitcoin. In molti avranno letto dell’attenzione posta sul bitcoin e in accezione negativa, ma in realtà il discorso del professor Savona è stato molto più ampio e ha invitato gli Stati, e nella fattispecie il Legislatore italiano, ad occuparsi della materia non per ostacolarla o reprimerla, ma anzi afferma:Ed infatti alle autorità invia il seguente messaggio molto chiaro:Insomma, care istituzioni studiate e fatevi aiutare dagli esperti. Dov’è finito, ad esempio, il Gruppo di esperti dedicato alla blockchain istituito dal Mise?Il Genio è uscito dalla lampadaIl professor Savona dice che “l’informatica finanziaria è una lampada prodigiosa dalla quale è uscito il Genio” e non saranno certo le autorità a rimettercelo dentro.“Le autorità non riusciranno a riportarlo dentro, perché esso agisce nella sfera immateriale (o infosfera) controllabile solo cambiando protocollo di scambio delle informazioni, ossia frammentando l’unità del mercato mondiale e così riducendo il saggio di competitività internazionale”.Quindi il rischioAl netto di ciò, il professore Savona osserva una condizione di rischio potenziale sull’intero comparto dei prodotti monetari e finanziari digitali, e soprattutto criptati.

