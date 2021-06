https://it.sputniknews.com/20210615/come-gestire-i-bambini-durante-il-lockdown-madre-taiwanese-arruola-due-oche-e-diviene-virale---foto-11753930.html

Come gestire i bambini durante il lockdown? Madre taiwanese arruola due oche e diviene virale - Foto

Come gestire i bambini durante il lockdown? Madre taiwanese arruola due oche e diviene virale - Foto

A Taiwan è in corso un’allerta di livello 3 per contrastare l’epidemia di coronavirus, questo significa niente scuole e asili fino alla fine delle vacanze... 15.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-15T21:37+0200

2021-06-15T21:37+0200

2021-06-15T21:37+0200

In realtà la signora che ha postato su Facebook le due foto e la didascalia, ha poi spiegato lei stessa rispondendo ai commenti, che intendeva più che altro scherzare e prendere con filosofia la situazione in cui si trovava – in casa costretta al telelavoro con 3 pargoli birbanti e incontrollabili che ne combinano di ogni mentre lei cerca una improbabile concentrazione.Ed è così che il post della signora taiwanese è divenuto virale con persone che, stando al gioco, le hanno chiesto se fosse possibile prendere in affitto le due severe ‘istitutrici’ assunte per tenere a bada i bambini – due oche dall’aspetto severo e dal becco minaccioso.Tra i tanti commenti divertiti e le tante battute, vi sono stati tuttavia anche account che hanno postato riflessioni molto critiche, in relazione al fatto che in realtà le oche non sono solo minacciose ma potrebbero effettivamente anche beccare sul serio i bambini e, in ogni caso, terrorizzarli in quel modo non è affatto responsabile.La signora ha quindi spiegato che in realtà i due animali vivono per lo più sul balcone e vengono fatti entrare solo con la supervisione di un adulto.I bambini tuttavia, come si vede anche in un successivo video postato per far fronte alla curiosità e le tante richieste, sembrano effettivamente terrorizzati dai due inflessibili guardiani.

