Chico Forti su Luigi Di Maio: "Sempre al mio fianco, si batte ogni giorno per me"

In un post sul suo sito web, il cittadino italiano in stato di detenzione negli Stati Uniti ha ringraziato il Ministro degli Esteri per l'impegno volto al suo... 15.06.2021, Sputnik Italia

Forti aggiunge di essere "venuto a conoscenza dell’interessamento e dell’attivazione da parte del Ministro Marta Cartabia e dell’intero Ministero della Giustizia. Sono contento, e grato, che una professionista come lei stia facendo di tutto per farmi rientrare in Italia in tempi brevi, accelerando le procedure e sollecitando chi di dovere".Il post di Chico Forti si conclude in un mix di dolore per la sua straziante condizione e di speranza affinché abbia fine.

