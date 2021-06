https://it.sputniknews.com/20210615/caso-maro-la-corte-indiana-chiude-il-caso-ma-la-moglie-di-latorre-accusa-vertici-militari-11749399.html

Caso Marò, la Corte indiana chiude il caso, ma la moglie di Latorre accusa vertici militari

Caso Marò, la Corte indiana chiude il caso, ma la moglie di Latorre accusa vertici militari

Chiuso in India il procedimento a carico dei fucilieri italiani della Marina militare, ma in Italia la loro vicenda sembra tutt'altro che conclusa. 15.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-15T12:14+0200

2021-06-15T12:14+0200

2021-06-15T12:14+0200

marina militare

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/13/41/134149_0:49:4929:2821_1920x0_80_0_0_380bf2b8937ca4698f6f91c91f2020e0.jpg

La Corte suprema indiana ha chiuso i procedimenti giudiziari a carico dei due militari della Marina militare italiana Salvatore Girone e Massimiliano Latorre, i militari che spararono e uccisero due pescatori indiani nel 2012 nell’ambito della loro attività di supporto a bordo delle navi civili italiane contro atti di pirateria.L’informazione è stata riportata dal The Hindu, scrive l’ANSA.Sono le parole scritte dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio su Twitter.La moglie di Latorre, però, si sfoga e afferma:Così riporta l’ANSA le parole della moglie di Latorre, che sembrano preludere all’avvio di un nuovo capitolo della vicenda, questa volta tutta in Italia.Procedimenti chiusi dopo il pagamento dell’ItaliaL’Italia ha pagato 1,1 milioni di euro alle famiglie dei pescatori e in questo modo ha chiuso i procedimenti penali pendenti in India a carico dei due militari.Lo scorso 19 aprile la Suprema corte aveva rinviato l’ordine di chiusura dei procedimenti poiché i soldi risultavano inviati ma non ancora arrivati.La decisione dell’AIALa questione era arrivata fino al tribunale internazionale dell’AIA, il quale nel luglio del 2020 aveva riconosciuto l’immunità funzionale dei due fucilieri della Marina italiana, ed aveva stabilito per le famiglie dei pescatori un risarcimento che l’Italia avrebbe dovuto pagare.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

marina militare, italia