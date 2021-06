https://it.sputniknews.com/20210615/bollettino-di-oggi-1255-contagi-63-morti-53074-guariti-11755796.html

Bollettino di oggi: 1.255 contagi, 63 morti, 4.996 guariti

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati verificati 1.255 nuovi casi di coronavirus su 212.112 tamponi, rivela il bollettino del Ministero della Salute. 15.06.2021, Sputnik Italia

42.893.655 sono le dosi di vaccino somministrate in totale fino ad ora in Italia; intanto 14.330.185 (26,41% della popolazione over 12) persone hanno completato il ciclo vaccinale. Con 1.255 contagi odierni, il numero complessivo dei casi di Covid in Italia dall'inizio dell'epidemia raggiunge quota 4.247.032.Nel bollettino si comunica di 53.074 guariti, tuttavia "la Regione Campania riporta che, a seguito delle periodiche verifiche, si è riscontrato un disallineamento che, dopo un accurato e dettagliato controllo da parte delle ASL, ha evidenziato 48.078 soggetti ancora riportati erroneamente in "Isolamento Domiciliare" e che, pertanto, sono stati assegnati alla categoria "guariti". Così il numero dei guariti accertati è di 4.996 (ieri 3.394). Il bilancio complessivo dei guariti dal Covid raggiunge quota 4.014.025.I decessi per Covid nell'ultimo giorno sono stati 63, 27 in più di ieri. Dall'inizio dell'epidemia il coronavirus ha ucciso nel Paese 127.101 persone.Le persone positive al coronavirus oggi sono 105.906. Gli asintomatici o positivi con sintomi lievi in isolamento domiciliare sono 102.069, pari al 96,3% del totale. I ricoverati con sintomi sono 3.333, 132 in meno di un giorno fa, mentre i pazienti nelle terapie intensive sono 504, 32 in meno di ieri complessivamente con 11 nuovi ingressi.La Sicilia è la regione col maggior numero di nuovi casi, pari a 200, seguita dalla Lombardia con 182, dalla Puglia con 169, dall'Emilia-Romagna con 136 e dal Lazio con 118. Sotto cento i nuovi casi nelle restanti regioni.Nell'ultimo giorno sono stati effettuati 212.112 tamponi, con il tasso di positività pari allo 0,6% (-0,5%).

