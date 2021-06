https://it.sputniknews.com/20210615/biden-su-putin-avversario-brillante-duro-e-degno-prima-del-tete-a-tete-di-ginevra-11746208.html

Biden su Putin: "Avversario brillante, duro e degno", prima del tete-a-tete di Ginevra

Biden su Putin: "Avversario brillante, duro e degno", prima del tete-a-tete di Ginevra

I leader di Russia e Stati Uniti si incontreranno per il loro primo vertice presidenziale nella città svizzera di Ginevra il 16 giugno, un incontro che... 15.06.2021, Sputnik Italia

Il presidente americano Joe Biden lunedì ha condiviso un'opinione sul suo omologo russo, Vladimir Putin, definendolo "brillante" e "duro", oltre che un "degno avversario". La sua rappresentazione di Putin è arrivata durante una conferenza stampa che ha fatto seguito a un vertice nato a Bruxelles - uno dei tanti incontri politici che Biden ha all'ordine del giorno nel suo viaggio europeo prima che finisca a Ginevra in un tete-a-tete con il Presidente russo. La descrizione differisce da quella che Biden aveva rilasciato a marzo, dopo che un intervistatore della ABC gli chiese se credeva che Putin fosse un "assassino". Lunedì, giorni prima del vertice con il presidente russo, Biden ha evitato una domanda di un corrispondente della CNN che chiedeva se ci fossero cambiamenti nel punto di vista di Biden. Quando ha risposto alla domanda, il presidente degli Stati Uniti si è fermato per diversi istanti, prima di rispondere in modo un po' vago. Elaborando la sua agenda per il vertice con Putin, il leader americano ha detto che trasmetterà al suo omologo russo che ci sono aree su cui Stati Uniti e Russia possono cooperare "se [Putin] sceglie" di farlo, impegnandosi anche a stabilire "linee rosse". Il presidente americano ha anche toccato il destino del vlogger dell'opposizione russa incarcerato, Alexey Navalny, affermando che sarebbe "una tragedia" se morisse in prigione. Navalny è stato arrestato a gennaio dopo essere arrivato dalla Germania dove è stato sottoposto a cure mediche dopo un presunto incidente di avvelenamento. Un tribunale di Mosca ha rescisso la sospensione condizionale della pena di Navalny nel caso di frode di Yves Rocher del 2014, condannando la figura dell'opposizione a due anni e mezzo dietro le sbarre.Rispondendo alle affermazioni che è stato lui a ordinare l'"avvelenamento" di Navalny, Putin, in un'intervista alla NBC, ha detto che la Russia non ha l'abitudine di assassinare le persone, notando che la figura dell'opposizione "non sarà trattata [in prigione] peggio di chiunque altro". L'incontro tra Putin e Biden è previsto a Ginevra il 16 giugno. Sia Washington che Mosca accolgono il prossimo vertice come un passo positivo, cercando di stabilizzarsi in quello che è stato reciprocamente descritto come il "punto più basso" nelle relazioni bilaterali dalla guerra fredda del XX secolo.

