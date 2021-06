https://it.sputniknews.com/20210615/bersani-elogia-speranza-sulla-gestione-della-pandemia-ci-ha-portati-fuori-dalla-tempesta-11750602.html

Bersani elogia Speranza sulla gestione della pandemia: Ci ha portati fuori dalla tempesta

Bersani elogia Speranza sulla gestione della pandemia: Ci ha portati fuori dalla tempesta

Pierluigi Bersani difende l'operato del compagno di partito Roberto Speranza alla guida del Dicastero più rovente durante questa pandemia di coronavirus. E a... 15.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-15T12:28+0200

2021-06-15T12:28+0200

2021-06-15T12:28+0200

pier luigi bersani

politica italiana

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/15/11230894_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_640e2a49046947b4246426ad7473b2b0.jpg

Per Pierluigi Bersani di Leu, il ministro della Salute Roberto Speranza “è il capitano della nave che ci ha portato dal primo giorno fin qui e quindi fuori dalla tempesta”, ha detto ieri sera a Otto e Mezzo su La7.Lilli Gruber gli ha chiesto anche se Speranza, del suo stesso partito, ha collezionato errori oppure no riguardo la gestione dei vaccini e in particolare del vaccino Vaxzevria di AstraZeneca.Bersani fa notare che “la confusione non c’è solo in Italia”, poiché “siamo in una fase della vaccinazione che avviene in tempo reale”. Inoltre l’ex segretario del Pd afferma che “anche la comunità scientifica si muove per acquisizioni successive”.Ed ecco perché “il governo italiano fa riferimento a un luogo tecnico, che ha preso degli orientamenti che il governo stesso rispetta. Naturalmente le cose sono in evoluzione. Anche io penso che quanto detto dall’Ema debba fare testo, ma in Italia, oltre al solito chiacchiericcio un po’ anarchico, c’è il problema delle Regioni, che, come si diceva, dovevano essere messe in riga, ma non è successo. In ogni caso, penso che nei prossimi giorni ne usciremo”, argomenta ancora Bersani.Draghi deve parlare o no?Per quanto riguarda il silenzio di Draghi, Bersani fa ancora notare che quando Giuseppe Conte parlava mettendoci “la faccia tutti i giorni, gli davano quasi del pagliaccio”.Draghi, secondo lui, ha ritenuto di “star zitto”, tuttavia Bersani crede che il presidente del Consiglio dovrebbe “pronunciarsi più nettamente quando il pollaio viene fuori dal governo”, e cioè quando Salvini fa il suo programma e dice di voler riaprire le discoteche dall’1 luglio.“Draghi deve dire: Adesso state zitti, sulle riaperture decidiamo noi”, secondo Bersani.

2

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

pier luigi bersani, politica italiana