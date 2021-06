https://it.sputniknews.com/20210615/bari-in-condizioni-molto-critiche-54-enne-in-rianimazione-dopo-vaccino-covid-19-jj-11757141.html

Bari, in condizioni "molto critiche" 54 enne in rianimazione dopo vaccino Covid-19 J&J

Bari, in condizioni "molto critiche" 54 enne in rianimazione dopo vaccino Covid-19 J&J

Si aggravano le condizioni di un uomo ricoverato a Bari per trombosi cerebrale, il 26 maggio aveva ricevuto il vaccino in dose unica Johnson & Johnson. 15.06.2021, Sputnik Italia

Al reparto di Rianimazione del Policlinico di Bari è ricoverato Alessandro Cocco, di anni 54, l’uomo il 26 maggio aveva ricevuto la dose unica del vaccino Janssen (J&J) presso l’hub vaccinale di Alberobello.Cocco è noto nel mondo della piccola editoria poiché è cofondatore della casa editrice NeP di Roma, di dove è originario ma vive a Rutigliano.Giunto venerdì al pronto soccorso del nosocomio già in condizioni critiche, sono peggiorate le ore successive.Il giorno precedente all’accesso al pronto soccorso del policlinico di Bari, l’uomo si era rivolto al Miulli di Acquaviva delle Fonti, dove le analisi avevano evidenziato una trombosi venosa periferica e valori alterati delle piastrine nel sangue, scrive ancora il quotidiano.Da sabato scorso la Regione Puglia ha sospeso la somministrazione dei vaccini a vettore virale negli under 60.L’uomo venerdì prossimo avrebbe dovuto sposarsi in seconde nozze con il direttore editoriale della NeP, Milena Palumbo, di età 35.

vaccinazione in italia, coronavirus in italia