AstraZeneca: La 34 enne di Genova migliora ed esce dalla terapia intensiva

Migliorano le condizioni di una donna di 34 anni che aveva ricevuto AstraZeneca e che si era recata all'ospedale San Martino di Genova accusando dolori alla... 15.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-15T22:05+0200

2021-06-15T22:05+0200

2021-06-15T22:05+0200

coronavirus in italia

Migliora costantemente la donna di 34 anni di Alassio, in provincia di Savona, che era stata ricoverata presso l'ospedale San Martino di Genova nei giorni successivi alla somministrazione del vaccino AstraZeneca ricevuto il giorno 27 maggio.La notizia viene rilanciata dall’agenzia di stampa Ansa che lo apprende dalla direzione sanitaria del Policlinico.La settimana scorsa era stata sottoposta a fibrinolisi di alcuni trombi presenti nella parte venosa del circolo epatico, spiega l’ospedale San Martino: la cura ha dato esito soddisfacente.La donna l'8 giugno si era sentita male mentre si trovava al lavoro nel Tigullio. Aveva dapprima avvertito un forte mal di testa e si era quindi recata autonomamente al Policlinico San Martino. Dai primi esami effettuati in Pronto soccorso era emerso un livello basso di piastrine nel sangue. Da qui sono scattate per lei le cure del caso.Nello stesso giorno, l'8 giugno, l'agenzia ligure per la sanità pubblica, Alisa, aveva sospeso in via cautelativa il lotto di AstraZeneca da cui erano state ricavate le dosi che erano state inoculate sia alla 34 enne ed anche a Camilla Canepa, la 18 enne di Sestri Levante deceduta alcuni giorni fa.I funerali di Camilla CanepaIntanto per mercoledì 16 giugno sono stati confermati i funerali di Camilla alle ore 16.00 presso la parrocchia di riferimento della famiglia.I funerali saranno officiati dal sacerdote che ha seguito Camilla nel suo percorso verso la comunione e la cresima.A Sestri Levante il sindaco ha annunciato il lutto cittadino ed un minuto di silenzio alle ore 12.00. Le bandiere degli uffici pubblici saranno poste a mezz’asta in segno di lutto.

coronavirus in italia