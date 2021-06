https://it.sputniknews.com/20210615/agente-fbi-ammette-false-accuse-di-spionaggio-contro-un-professore-cinese-11747923.html

Agente FBI ammette false accuse di spionaggio contro un professore cinese

Dal 2018 il Dipartimento di Giustizia USA persegue la "China Initiative", un programma dell'era Trump in risposta alle accuse di minacce alla sicurezza... 15.06.2021, Sputnik Italia

L'agente del Federal Bureau of Investigation (FBI), Kujtim Sadiku, ha ammesso sotto giuramento a un tribunale di Knoxville, Tennessee, di aver accusato falsamente il dottor Anming Hu, un ex professore associato dell'Università del Tennessee di essere una spia per l'esercito cinese. Sadiku ha dichiarato anche di aver falsamente implicato Hu, che era nato in Cina, come agente per l'esercito di Pechino, durante i colloqui con i funzionari dell'UT. L'agente dell'FBI ha testimoniato in tribunale di aver iniziato la sua indagine errata su Hu - soprannominata "Operazione Chelsea Dagger" - attraverso una semplice ricerca su Google e una "traduzione approssimativa" di un volantino in lingua cinese sul noto professore di tecnologia. Per la traduzione di Sadiku, il volantino avrebbe dettagliato che, nel 2012, il Programma cinese dei mille talenti ha assegnato a Hu un contratto a breve termine per insegnare agli studenti dell'Università di Tecnologia di Pechino. Si dice anche che Hu abbia avuto un imminente impegno di conversazione in Cina.Hu, che ha iniziato a insegnare negli Stati Uniti nel 2013, ha raccontato il suo primo incontro con Sadiku durante la sua testimonianza, definendo "sorprendente" l'esperienza di aprile 2018. L'agente dell'FBI sarebbe stato accompagnato da un agente del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti. Mentre il Dipartimento di Giustizia ha perseguito una "China Initiative" per perseguire i crimini relativi allo "spionaggio economico" da parte di Pechino, Sadiku ha detto alla corte di non essere a conoscenza del programma prima della sua ricerca su Google su Hu. Il processo di Hu è diventato comunque parte dell'iniziativa, e secondo quanto riferito è stato il primo caso associato ad essere processato. I pubblici ministeri hanno accusato Hu di aver tentato "intenzionalmente" di frodare la NASA, che ha assunto l'esperto, non riuscendo a elencare il suo lavoro passato all'Università di Tecnologia di Pechino. Mentre Hu ha lasciato le informazioni fuori dal modulo UT in questione, i funzionari dell'UT hanno testimoniato che il modulo annuale non richiede ai professori di rivelare i loro legami con la Cina, o con qualsiasi paese. Hu ha sostenuto che, sebbene non abbia elencato i suoi legami con l'Università di Tecnologia di Pechino sul modulo, ha rivelato la sua storia con la scuola su altri due moduli UT, così come durante gli scambi di e-mail con funzionari UT e NASA. Il giudice distrettuale degli Stati Uniti per il distretto orientale del Tennessee Thomas Varlan dovrebbe annunciare questa settimana se l'accusa ha presentato prove sufficienti a sostenere le accuse di frode contro Hu. Resta anche possibile che la giuria di 12 persone riunita sia lasciata a prendere la decisione.

