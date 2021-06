https://it.sputniknews.com/20210615/abrignani-cts-dice-che-la-cosa-piu-pericolosa-e-non-fare-la-seconda-dose-varianti-in-agguato-11752349.html

Abrignani (Cts) dice che la cosa più pericolosa è non fare la seconda dose: varianti in agguato

Bisogna fare la seconda dose del vaccino per evitare di essere infettati dalle varianti del coronavirus che circolano ovunque, dice l'esperto del Cts. 15.06.2021, Sputnik Italia

Per il professore di immunologia, Sergio Abrignani, membro del Comitato tecnico scientifico, la cosa più pericolosa che un cittadino possa fare è non fare la seconda dose del vaccino.L’immunologo dell’Università di Milano presenta come caso simbolo il Regno Unito, dove l’aver coperto la popolazione con una sola dose non si è dimostrata poi la soluzione più efficace.E poi avvisa che la variante delta può essere anche più pericolosa di quella inglese.La vaccinazione eterologaPer quanto riguarda la vaccinazione eterologa, cioè la possibilità di ricevere come seconda dose un vaccino diverso dal primo, il professore prende i libri universitari e dice che “in vaccinologia, la seconda dose eterologa è una regola ed è più efficace”.Sugli Open Day si chiama fuoriSe le regioni abbiano esagerato o meno con gli open day, lo scienziato si chiama fuori dalla discussione.No quindi a regioni che vanno per contro proprio e sì ad un’unica persona che decide per tutti, in pratica.Intanto il ministero della Salute ha detto sì alla possibilità di una vaccinazione con seconda dose diversa da AstraZeneca per gli under 60 che l’hanno ricevuta. Di diverso avviso il presidente della Regione Campania che agli under 60 ha fatto slittare la seconda dose ma gliela farà fare lo stesso.

