https://it.sputniknews.com/20210614/voli-aerei-i-costi-si-spostano-su-bagagli-e-cibo-wizz-air-imposta-la-rotta-futura-11729267.html

Voli aerei, i costi si spostano su bagagli e cibo. Wizz Air imposta la rotta futura

Voli aerei, i costi si spostano su bagagli e cibo. Wizz Air imposta la rotta futura

Viaggiare in low cost non è più lo stesso, nella nuova normalità i viaggiatori dovranno reimparare a risparmiare, ecco spiegato il perché. 14.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-14T09:51+0200

2021-06-14T09:51+0200

2021-06-14T09:51+0200

compagnia aerea

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/10358091_22:0:3663:2048_1920x0_80_0_0_46b760f04f17aa4a9ef9259ae09c9761.jpg

Volare gratis e pagare i servizi “accessori”, questo il futuro del trasporto aereo low cost? Michael O’Leary, ci ricorda il Corriere della Sera, lo aveva previsto nel 2016. Tuttavia non si pensava che questa “tendenza” si sarebbe avverata così rapidamente, ma si sa, la pandemia ci sta prospettando una nuova normalità (new normal) mica quella “vecchia”.E così l’indagine de L’Economia del Corriere, pone a confronto la low cost ungherese Wizz Air e l’irlandese Ryanair scoprendo come sta mutando lo scenario per chi è abituato a volare in economia per concedersi fine settimana in giro per l’Europa e oltre a poco prezzo.Wizz Air più economica?Si potrebbe quindi credere che la low cost ungherese è più economica per il viaggiatore, la verità è ben diversa.La low cost ungherese quest’anno, ha addirittura superato il costo del biglietto base includendo i costi “accessori” come il bagaglio in stiva o a mano e non è certo l’unica compagnia ad averlo fatto, come avranno sperimentato i viaggiatori italiani.Sono cambiati i tempi e anche il modo di viaggiare, o per lo meno i costi.

4

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Fabio Carbone https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/10057854_0:0:1408:1408_100x100_80_0_0_c5d28c67becfefc5a9fb5e13401a3e4e.jpg

Fabio Carbone https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/10057854_0:0:1408:1408_100x100_80_0_0_c5d28c67becfefc5a9fb5e13401a3e4e.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Fabio Carbone https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/10057854_0:0:1408:1408_100x100_80_0_0_c5d28c67becfefc5a9fb5e13401a3e4e.jpg

compagnia aerea, economia