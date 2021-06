https://it.sputniknews.com/20210614/via-libera-dellaifa-a-vaccinazione-mista-per-under-60-con-prima-dose-di-astrazeneca-11743756.html

Via libera dell'Aifa a vaccinazione mista per under 60 con prima dose di AstraZeneca

Via libera dell'Aifa a vaccinazione mista per under 60 con prima dose di AstraZeneca

Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) dell'Aifa ha ritenuto che la seconda somministrazione con vaccino a mRNA possa avvenire a distanza di 8-12 settimane... 14.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-14T21:44+0200

2021-06-14T21:44+0200

2021-06-14T21:47+0200

coronavirus in italia

vaccino

vaccinazione in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0d/10541079_0:92:3315:1957_1920x0_80_0_0_5d24c5a42f09c9b17356dbff79b7ba14.jpg

Alla fine dopo le discussioni e le polemiche a seguito dell'eclatante caso, e purtroppo non unico anche se per la verità molto raro, della 18enne ligure Camilla Canepa, morta per le complicazioni di una trombosi dopo la somministrazione della prima dose di AstraZeneca in un open day, il CTS dell'Aifa ha dato l'ok all'uso della vaccinazione mista per i soggetti under 60 vaccinato con la prima dose di Vaxzevria, il siero anti-Covid prodotto dalla casa farmaceutica anglo-svedese AstraZeneca.Gli esperto dell'Aifa hanno ritenuto che il richiamo con il siero anti-Covid a mRNA "possa avvenire a distanza di 8-12 settimane dalla somministrazione di Vaxzevria."Il comunicato si conclude evidenziando che la nuova disposizione è "in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale".La decisione dell'Aifa non è allineata con quanto determinato dall'Ema, che oggi ha ribadito che il vaccino prodotto da AstraZeneca ha un "bilancio rischi-benefici positivo" e "il vaccino resta autorizzato per tutta la popolazione".

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia, vaccino, vaccinazione in italia