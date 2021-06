https://it.sputniknews.com/20210614/vertice-putin-biden-ex-consigliere-reagan-spera-che-si-chiariscano-le-incomprensioni-11730287.html

Vertice Putin-Biden, ex consigliere Reagan spera che si chiariscano le incomprensioni

L'attesissimo vertice tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, si spera, li aiuterà a capire meglio dove le loro... 14.06.2021, Sputnik Italia

"Non mi aspetto che si comportino come migliori amici. Spero che l'incontro chiarirà eventuali malintesi tra i due leader e che i punti di accordo e differenza siano resi almeno evidenti al mondo esterno", ha detto Prestowitz. Egli non ritiene, tuttavia, che le parti si accorderanno o riprenderanno qualsiasi accordo fallito tra le due nazioni. I riflettori sono puntati in particolare sull'ormai defunto Trattato sulle forze nucleari a medio raggio (INF) e sul Trattato "Open Skies" (OST), recentemente abbandonato sia da Mosca che da Washington.Prestowitz vede piuttosto il vertice come un'opportunità per Biden e Putin di costruire affinità. "Penso che rafforzerà anche la posizione politica di Biden negli Usa", ha aggiunto. A maggio, l'attacco informatico alla struttura di transito del carburante del Colonial Pipeline ha scatenato una crisi di interruzione del gas in tutti gli stati del sud degli Stati Uniti. L'attacco è stato attribuito a un gruppo sconosciuto di presunti hacker di lingua russa. Tuttavia, Biden ha detto in diverse occasioni che non c'erano prove che la Russia fosse coinvolta. Mosca, nel frattempo, ha sostenuto con fermezza di non avere nulla a che fare con l'attacco.Prestowitz fu leader della prima missione commerciale statunitense in Cina negli anni '80 e servì come negoziatore commerciale e consigliere presidenziale degli Stati Uniti nell'amministrazione di Ronald Reagan.Il vertice storico si terrà a Ginevra il 16 giugno. I presidenti dovrebbero discutere una serie di questioni urgenti, tra cui la stabilità strategica e le situazioni in Ucraina e Bielorussia.

