Vaccino Novavax arriva entro fine settembre: sarebbe molto efficace

Molto presto un nuovo vaccino contro il coronavirus si aggiungerà alla lista di quelli approvati internazionalmente, ed è lo statunitense Novavax che per il momento ha fatto sapere che i risultati sperimentali hanno dato buon esito anche sulle varianti con il 90% di copertura.Lo studio è stato condotto su 29.960 persone e il vaccino ha dimostrato una efficacia del 90,4%.Novavax inizialmente potrà mettere a disposizione della comunità internazionale 100 milioni di dosi di vaccino.La terza via di Novavax: vaccino a base proteicaNovavax porta una novità sul piano delle tecniche e tecnologie farmaceutiche usate nella lotta contro il coronavirus. La società farmaceutica ha infatti optato per un vaccino a base proteica, che contiene minuscole particelle ottenute da una versione prodotta in laboratorio della proteina Spike presente sulla superficie del coronavirus pandemico.Il vaccino usa anche un adiuvante, ovvero una sostanza che contribuisce a rafforzare le risposte immunitarie stimolate dal vaccino.Nessun problema di coaguli di sangue o cardiopatie rilevate nei soggetti che hanno ricevuto la doppia iniezione.Dove andrà il vaccino NVX-CoV2373Ad usare il vaccino Novavax NVX-CoV2373, facile da trasportare e conservare, saranno principalmente i paesi a medio e basso reddito ha reso noto il presidente della ricerca e sviluppo della società farmaceutica Gregory M. Glenn.

