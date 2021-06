https://it.sputniknews.com/20210614/vaccini-speranza-con-due-dosi-variante-indiana-contenibile-su-astrazeneca-si-ascoltino-esperti-11741566.html

Vaccini, Speranza: "Con due dosi variante indiana contenibile, su AstraZeneca si ascoltino esperti"

Riguardo il preparato anglo-svedese, il ministro ha evidenziato che in merito le scelte non sono politiche ma fornite dagli esperti e tutte le Regioni devono... 14.06.2021, Sputnik Italia

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, a '30 minuti al Massimo' con il direttore de 'La Stampa', Massimo Giannini, ha parlato diffusamente dell'emergenza sanitaria e dei vaccini. Si è partiti con la variante indiana e i timori connessi.Finora non è prevista nessuna quarantena per chi viene dalla Gran Bretagna poiché "c'è il tampone" ma "se l'andamento della curva dovesse peggiorare in Gran Bretagna ci riserviamo di pensare ad altre misure". Speranza ha parlato anche del controverso vaccino AstraZeneca e dell'ormai enorme mole di polemiche su questo prodotto. Il ministro, commentando la decisione presa venerdì dal governo di sospendere AstraZeneca per gli under 60, ha invitato a continuare ad affidarsi agli esperti.L'esponente di LeU, chiamando in causa anche De Luca, ha invitato le Regioni ad attenersi alle indicazioni degli esperti, che devono essere seguite da tutti poiché ognuno non può fare a suo modo.

