Trovata in Turchia una statua di donna di 1.800 anni fa - Video

Gli archeologi hanno scovato la statua di una donna, la cui età approssimativa è stata stimata a 1.800 anni, nella provincia turca di Smirne. Lo riporta... 14.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-14T08:03+0200

scienza e tech

mondo

Il ministero ha riferito che la statua è stata scoperta nel distretto di Torbali, nel luogo in cui si trovava l'antica città di Metropolis (a 40 chilometri da Smirne). In questo sito gli scavi sono in corso da diversi anni e dovranno proseguire anche nel 2021. Inoltre, il ministero ha condiviso un breve video che mostra i lavori sull'estrazione della statua.A maggio gli archeologi hanno trovato 250 tombe vecchie 4200 anni.

