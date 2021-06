https://it.sputniknews.com/20210614/traffico-stupefacenti-stroncata-in-italia-una-rete-pakistano-afghana-11730886.html

Traffico stupefacenti, stroncata in Italia una rete pakistano-afghana

Due lunghi anni di complesse indagini per portare all’arresto di 29 persone, di cui 4 ritenute i capi di una rete dedita al traffico internazionale di eroina sulla rotta Pakistan-Afghanistan-Italia.Un quinto capo risulta essere latitante, ma i Gico della Guardia di Finanza hanno così assicurato alla giustizia una vasta rete di personaggi che inondavano l’Italia di stupefacenti e in particolare di eroina.La rete criminale si avvaleva di numerosi corrieri di origine in prevalenza pakistana e afgh,ana, per spostare l’eroina dall’Asia all’Italia e destinarla al mercato di Ancona e di Macerata e da qui a Lazio, Umbria, Sardegna e Campania.A Porto Recanati (Macerata), il cosiddetto “Hotel House”, rappresentava per il sodalizio illecito un luogo di riferimento abituale e veniva usato per lo stoccaggio dello stupefacente importato e anche per lo smercio sul territorio.Le tecniche tradizionali dei corrieriI corrieri introducevano la droga in Italia attraverso i metodi classici e ormai noti come gli “ovulatori”, i doppifondi nei bagagliai o l’uso di speciali fasce addominali sulla persona. Oppure la droga veniva disciolta nell’imbottitura dei trolley usati dai corrieri per i loro viaggi dal Pakistan all’Italia.La droga arrivava in Italia direttamente negli aeroporti di Milano, Roma, Bergamo e Trieste, come hanno appurato le indagini. Mentre altre volte giungevano da Spagna, Paesi Bassi e Austria, dove la banda criminale poteva contare su complici operativi, oppure attraverso rotte marittime africane.In totale, le operazioni di controllo hanno portato al sequestro di 44 chili di eroina e 300 grammi di cocaina, per un valore di mercato pari a tre milioni di euro.

