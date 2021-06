https://it.sputniknews.com/20210614/toninelli-si-vaccina-e-poi-polemizza-con-figliuolo-su-astrazeneca-11733423.html

Toninelli al centro delle polemiche dopo la somministrazione del vaccino (Pfizer), proprio non ce la fa a non paragonare Arcuri e Conte a Figliuolo e Draghi. 14.06.2021, Sputnik Italia

I politici si lasciano fotografare mentre si vaccinano, lo fanno anche i grillini. Uno degli ultimi in ordine di tempo è l’ex ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, che si è fatto riprendere nell’atto del ricevere la sua prima somministrazione, precisando di avere fatto Pfizer.E con quella sua “bella” mascherina color viola, sui social scrive:“Oggi finalmente mi sono vaccinato (con Pfizer)💪🏼E l’apriti cielo in realtà la ho generato lui che ha dato così vita ad una nuova polemica, un po’ a scoppio ritardato a dire il vero poiché il post è del 12 di giugno.I commenti al post sono stati tutt’altro che favorevoli al Toninelli che sino all’ultimo ha osteggiato la nascita di questo governo dimostrandosi molto contiano.C’è chi ad esempio gli fa notare che paragonare quanto fatto da Domenico Arcuri e il generale Francesco Figliuolo è rendersi ridicolo agli occhi degli italiani.E poi c’è chi ricorda che le primule di Arcuri sarebbero costate 180 milioni di euro ai contribuenti, soldi che si sarebbero aggiunti ai banchi con le rotelle sempre acquistati attraverso la struttura commissariale per le scuole italiane.Tuttavia non sono mancati tra i 2700 commenti quelli di supporto, anche se tra i supporter qualcuno gli ha detto che non era necessario farsi fotografare mentre si faceva inoculare il vaccino.

