Sparatoria Austin, muore uno dei 14 feriti

Una delle oltre dozzina di persone ferite nella sparatoria di sabato ad Austin, in Texas, è morta in ospedale, ha detto il dipartimento di polizia di Austin. 14.06.2021, Sputnik Italia

"La vittima [25enne] ha ceduto alle sue ferite in un ospedale locale ed è stata dichiarata deceduta domenica 13 giugno 2021 alle 00:01 ora locale [19:01 ora italiana]", ha detto la polizia in una dichiarazione domenicale. Sabato, il capo della polizia di Austin Joseph Chacon ha detto che una sparatoria è avvenuta intorno all'1:10 del mattino (8:30 ora italiana) nel centro di Austin.Inizialmente, la polizia ha messo a 13 il numero di persone che hanno riportato ferite da arma da fuoco o sono rimaste ferite. Più tardi, le autorità città di Austin hanno detto che il numero dei feriti è salito a 14, con "quasi tutti" ritenuti spettatori innocenti. La polizia ha detto che si è trattato di un incidente isolato. La causa esatta della sparatoria non è ancora chiara.

