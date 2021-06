https://it.sputniknews.com/20210614/sondaggi-politici-il-pd-di-letta-si-riprende-il-secondo-posto-11741151.html

Nuovo giorno e nuovo sondaggio politico. La battaglia è tutta per il secondo posto dietro alla Lega. chi primeggerà, Fdi della Meloni o il Pd di Letta? In... 14.06.2021, Sputnik Italia

La competizione è dura, quando non ci sono le elezioni in vista sono principalmente le società dedite alla realizzazione dei sondaggi politici a sondare il polso della situazione.Matteo Salvini sta sempre lassù in cima con il 22,4%, punto percentuale in più o meno, mentre per il secondo posto la battaglia è tra il Partito Democratico dato al 19,6% e Fratelli d’Italia al 18,2%.Mentre il Movimento 5 Stelle resta lì immobile al 15,9%, con Forza Italia che rosicchia qualche decimale e salirebbe al 7,1% delle intenzioni di voto degli italiani.Dietro troviamo la galassia dei partiti di centrosinistra che, senza una colazione alle prossime politiche sono destinati a entrare solo nei libri di storia dato il ridotto numero di parlamentari che potranno mettere piede in Parlamento nella prossima Legislatura.

