Seconda dose AstraZeneca agli under 60. In Regione Campania dopo 4 mesi

Vincenzo De Luca va per la sua strada anche sul Vaxzevria e rimanda la seconda dose degli under 60 a fra 4 mesi. Almeno le vacanze le potranno vivere senza... 14.06.2021, Sputnik Italia

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ci ha abituati alle sue scelte solitarie e lo fa anche in riferimento alla vicenda AstraZeneca per gli over 60.E per quanto riguarda il mix dei vaccini, la “vaccinazione eterologa” come la definiscono nelle ultime ore alcuni media, De Luca si dice contrario perché “ci sono dati non concordi tra i virologi sulla somministrazione di doppia dose diversa e quindi aspettiamo chiarimenti”.Per quanto riguarda le prossime vaccinazioni si punta tutto su Pfizer e Moderna, ritenuti più sicuri e anche gli unici rimasti dopo le vicende che hanno colpito il Vaxzevria e il vaccino della società farmaceutica Janssen.Abbiamo calcolato tuttoDe Luca dice che hanno “calcolato tutto” se riceveranno 300 mila dosi Pfizer e 40 mila dosi Moderna alla settimana. “Ma è chiaro che chiederemo una aggiunta di vaccini”, precisa, citato dall'Adnkronos.Poi De Luca fa capire che in questo momento il problema non è più il numero di dosi in arrivo, ma quelle che vengono somministrate presso gli hub vaccinali.Prima dose AstraZeneca, seconda Pfizer e la terza?Il presidente della Regione Campania fa presente anche un altro problema che chiede di dirimere presto:Questi interrogativi si vorrebbe che venissero risolti oggi e non domani, “perché noi fra 4-5 mesi dovremo affrontare un altro problema: a quelli che abbiamo somministrato vaccini diversi quale vaccino terzo dobbiamo somministrare? Sono questioni delicate che richiedono grande collaborazione fra tutti i livelli istituzionali ma anche una grande chiarezza nelle posizioni”, afferma De Luca.

