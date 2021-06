https://it.sputniknews.com/20210614/roger-waters-manda-mark-zuckerberg-al-diavolo-11744088.html

Il co-fondatore dei Pink Floyd ha negato a Mark Zuckerberg il diritto di utilizzare la seconda parte della canzone 'Another Brick in the Wall'. 14.06.2021, Sputnik Italia

Il fondatore di Facebook voleva usare la canzone cult dei Pink Floyd in un video per promuovere Instagram, offrendo in cambio a Waters "un'enorme, gigantesca somma di denaro". Il video è stato pubblicato sul canale YouTube dell'organizzatore. Questa dura risposta è dovuta all'atteggiamento negativo di Waters nei confronti della politica di Facebook. Secondo il musicista, Zuckerberg vuole "continuare a censurare" tutti e sta cercando "di impedire che la storia di Julian Assange venga resa pubblica". 'Another Brick in the Wall' è una celebre canzone in tre parti, tutte scritte da Waters, dell'opera rock 'The Wall'.

