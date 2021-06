https://it.sputniknews.com/20210614/putin-congratula-bennett-per-la-carica-di-primo-ministro-di-israele-11736895.html

Putin congratula Bennett per la carica di Primo ministro di Israele

Bennet è succeduto a Netanyahu dopo 12 anni di governo ininterrotti dal 2009, la carica più lunga detenuta a Israele. 14.06.2021, Sputnik Italia

Il presidente russo Vladimir Putin si è congratulato con Naftali Bennett per aver assunto la carica di Primo ministro di Israele, ha osservato che una cooperazione costruttiva soddisfa gli interessi fondamentali dei popoli dei due paesi. Il presidente ha osservato che le relazioni tra i paesi sono di natura amichevole. Ha sottolineato che si aspetta che le attività del nuovo Primo ministro contribuiranno all'ulteriore sviluppo di una cooperazione bilaterale costruttiva in tutti i settori. Ha augurato al Primo ministro nuovi successi nelle attività di governo, buona salute e benessere. Domenica, il leader del partito Yamina, Naftali Bennett, è diventato il nuovo premier israeliano. La Knesset ha votato per la fiducia al nuovo governo, che sarà guidato da Bennett per i prossimi due anni, poi, secondo gli accordi di coalizione, sarà sostituito dal leader di Yesh Atid, Yair Lapid.

israele

russia

