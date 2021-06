https://it.sputniknews.com/20210614/putin-alla-nbc-assurde-le-accuse-contro-russia-su-cyber-attacchi-negli-usa-11733706.html

Putin alla NBC: "assurde" le accuse contro Russia su cyber-attacchi negli Usa

Negli ultimi mesi una serie di attacchi informatici rilevanti ha colpito le strutture statunitensi, tra cui un attacco ransomware contro un importante... 14.06.2021, Sputnik Italia

Le affermazioni statunitensi relative ad hacker russi o al ruolo del governo russo nell'esecuzione di attacchi informatici negli Stati Uniti sono assurde, ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin in una intervista a tutto campo alla NBC. Il presidente russo ha ribadito gli appelli di Mosca alla cooperazione nella lotta alla criminalità informatica, auspicando che entrambi i Paesi "possano avviare questo processo".Il 7 maggio, un importante oleodotto per il trasporto di carburante degli Stati Uniti, il Colonial Pipeline, è stato preso di mira da un attacco ransomware, che ha innescato una crisi di interruzione delle forniture in alcuni Stati americani. L'attacco è stato attribuito a un gruppo sconosciuto di presunti hacker russofoni. Tuttavia il presidente Joe Biden ha affermato in diverse occasioni che non c'erano prove che la Russia fosse coinvolta. Poche settimane dopo un attacco informatico al più grande produttore di carne al mondo, JBS Foods, ha portato alla chiusura temporanea di tutti i suoi impianti per la lavorazione di carne bovina negli Stati Uniti. L'amministrazione statunitense ha affermato di ritenere che alcuni hacker responsabili dell'attacco risiedano in Russia."L'avvelenamento" di Navalny Rispondendo alla domanda dell'intervistatore Keir Simmons su Alexey Navalny, Vladimir Putin ha affermato che la Russia non ha la prassi di assassinare le persone, respingendo categoricamente l'ordine sull'uccisione del blogger d'opposizione Alexey Navalny. Il presidente russo ha poi dichiarato che avrebbe preso in considerazione uno scambio di detenuti con gli Stati Uniti dal momento che ci sono più russi nelle carceri statunitensi che americani nelle carceri russe.Attività della Nato vicino ai confini russiIn risposta alla domanda dell'intervistatore sui movimenti delle truppe russe vicino al confine ucraino, Putin ha risposto affermando che si tratta di esercitazioni militari sul proprio territorio, mentre la Nato conduce regolarmente manovre vicino al confine russo. Mosca, ha ripetutamente espresso preoccupazione per la maggiore presenza militare della Nato in Europa, inclusa l'espansione dell'Alleanza Atlantica verso est. Il Cremlino ha sottolineato che la Russia non rappresenta una minaccia per gli altri Stati, ma non ignorerà le azioni che mettono in pericolo i suoi interessi nazionali. L'intervista a tutto campo di Putin con la NBC arriva pochi giorni prima che il presidente russo avrà colloqui faccia a faccia con Joe Biden a Ginevra, in Svizzera.

