Per Putin la Nato è un "residuo" della guerra fredda

"Per quanto riguarda la Nato, l'ho detto molte volte: è un residuo della guerra fredda. La Nato è nata durante il periodo della guerra fredda, ma perché esista oggi non è molto chiaro. C'è stato un momento in cui dicevano che si sta trasformando , questa organizzazione, ora è come se in qualche modo se lo siano dimenticati", il sito web del Cremlino cita le parole del presidente russo rilasciate in un'intervista all'emittente statunitense NBC.