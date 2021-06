https://it.sputniknews.com/20210614/padre-di-meghan-markle-pensa-che-oprah-winfrey-stia-usando-sua-figlia-e-harry-11742242.html

Padre di Meghan Markle pensa che Oprah Winfrey stia usando sua figlia e Harry

"Ho delle cose da dire: Oprah Winfrey, per esempio, penso che stia giocando con Harry e Meghan. Penso che li stia usando per costruire la sua rete e i suoi nuovi spettacoli", ha detto il padre della Markle in un'intervista esplosiva al programma australiano '60 minuti'. Thomas ha detto che la Winfrey potrebbe fargli causa, ma crede comunque che abbia usato Harry, da lui considerato una persona fragile. Thomas in seguito ha criticato la coppia, che ha preso la strada sbagliata e fa tutto ciò che per andare contro l'opinione pubblica. Durante l'intervista, il padre di Meghan ha parlato anche del suo difficile rapporto con lei, con la quale ha assicurato di essersi scusato per aver partecipato a una sessione fotografica in cui presumibilmente si stava preparando per il suo matrimonio, a cui non era stato invitato. Thomas Markle ha rivelato che sua figlia non gli parla da tre anni.

Notiziario

