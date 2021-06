https://it.sputniknews.com/20210614/odissea-astrazeneca-ora-lema-dice-che-e-un-vaccino-valido-per-tutti-11740035.html

Odissea AstraZeneca, l'Ema dice che è un vaccino "valido per tutti"

Odissea AstraZeneca, l'Ema dice che è un vaccino "valido per tutti"

L'agenzia europea per i medicinali ribadisce che "il rapporto rischi-benefici è positivo e il vaccino resta autorizzato per tutta la popolazione". 14.06.2021, Sputnik Italia

L'Ema è intervenuta per mettere chiarezza e porre fine alla "disinformazione" derivante da una cattiva interpretazione di un quotidiano italiano sulla valutazione scientifica di un esperto dell'ente regolatore europeo sui farmaci riguardo all'uso del discusso siero anti-Covid di AstraZeneca. L'Ema ha sottolineato che "il bilancio rischi-benefici resta positivo e il vaccino resta autorizzato per tutta la popolazione".Nel frattempo il coordinatore della task force vaccini dell'Ema, Marco Cavaleri, ha detto all'Ansa l'Ema considera validi tutti i 4 vaccini approvati in Europa.Dopo la morte della 18enne ligure Camilla Canepa per le gravi complicazioni di una trombosi a seguito della somministrazione della prima dose di AstraZeneca, non il primo casi di reazione avversa grave con questo vaccino, in Italia si è acceso il dibattito sull'uso di questo preparato. L'Aifa ha raccomandato l'uso di AstraZeneca solo per gli over 60, le persone under 60 che hanno ricevuto la prima dose di AstraZeneca dovrebbero fare il richiamo con un altro siero, cosa che ha spiazzato le Regioni e messo in pericolo gli ambiziosi piani per raggiungere entro settembre la cosiddetta immunità di gregge contro il coronavirus.

