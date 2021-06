https://it.sputniknews.com/20210614/nel-mar-nero-entrate-2-navi-nato-11733327.html

Nel Mar Nero entrate 2 navi Nato

Nel Mar Nero entrate 2 navi Nato

Si tratta del cacciatorpediniere della Marina militare britannica "HMS Defender" e della fregata "Evertsen" delle forze navali olandesi. 14.06.2021, Sputnik Italia

Due navi militari della Nato armate di missili teleguidati sono entrate nel Mar Nero, ha affermato il Comando di difesa nazionale della Russia. Si tratta del cacciatorpediniere "HMS Defender" con missili teleguidati della Marina britannica e la fregata "Evertsen" delle forze navali olandesi. Sono sorvegliati dalle forze della flotta del Mar Nero. Il giorno prima un cacciatorpediniere della Marina militare statunitense era entrato nelle acque del Mar Nero. L'ingresso di navi militari dell'Alleanza Atlantica è un evento che capita spesso. Ad esempio a gennaio due cacciatorpediniere, "Porter" e "Donald Cook" erano entrati nel Mar Nero, la Nato ha legato queste azioni con "l'accumulo di potenziale militare" della Russia. In risposta, Mosca ha condotto esercitazioni che includevano manovre per simulare un combattimento navale. Anche il cacciatorpediniere Thomas Hadner e l'incrociatore Monterey sono entrati in queste acque a marzo e la fregata della Guardia Costiera Hamilton a maggio. La Convenzione di Montreux, firmata nel 1936, limita la permanenza nel Mar Nero delle navi da guerra degli Stati che non appartengono alla regione per tre settimane. Il documento prevede inoltre che fino a nove navi di questo tipo con una massa complessiva non superiore a 30mila tonnellate possano essere contemporaneamente in questo tratto di mare.

