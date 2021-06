https://it.sputniknews.com/20210614/misterioso-turista-spaziale-paga-28-milioni-di-dollari-per-viaggio-oltre-la-terra-con-jeff-bezos-11737995.html

Misterioso turista spaziale paga 28 milioni di dollari per viaggio oltre la Terra con Jeff Bezos

Il nome del fortunato turista cosmico sarà annunciato a breve, ma per ora sappiamo solo che a lui - o lei - sicuramente non dispiacerà pagare una fortuna per... 14.06.2021, Sputnik Italia

jeff bezos

spazio

Secondo il Daily Mail, un misterioso individuo ha pagato almeno 28 milioni di dollari durante una asta, vincendo un posto sull’astronave che porterà nello spazio il miliardario Jeff Bezos.La società aveva annunciato il primo round dell'asta a maggio, affermando di aver ricevuto quasi 5.200 offerenti da 136 paesi. Per qualificarsi, il candidato deve essere alto tra 5 piedi e 6 piedi e 4 pollici (da 1,52 a 1,93 metri) e pesare tra i 50 e i 100 kg.Viaggeranno a bordo del razzo New Shepherd a una velocità di 2.000 miglia orarie e saliranno a 62 miglia (quasi 100 km) sopra la superficie del pianeta, mentre secondo la NASA l'atmosfera terrestre termina 50 miglia sopra la Terra. Il loro viaggio è previsto per il prossimo 20 luglio, in occasione del 52° anniversario dallo sbarco sulla Luna dell'Apollo 11, e durerà 11 minuti.La Blue Origin ha già completato 15 voli, ma tutti senza equipaggio. Ora la battaglia con la SpaceX per la conquista del segmento del turismo spaziale si può dire iniziata con Bezos che segna un punto a suo favore.

