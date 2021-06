https://it.sputniknews.com/20210614/milano-monza-motor-show---foto-11735410.html

Milano Monza Motor Show - Foto

Milano Monza Motor Show - Foto

Immagini delle migliori auto esposte a Milano. Oltre alle macchine di lusso sono stati presenti tanti modelli elettrici ed ibridi, con la possibilità di test... 14.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-14T14:57+0200

2021-06-14T14:57+0200

2021-06-14T14:57+0200

reportage

foto

multimedia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0e/11733135_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_3d9b578bd82dd4147703e2f8e0bae75c.jpg

Dal 10 al 13 giugno 2021 a Milano e a Monza si è svolta MIMO, il Milano Monza Motor Show, il primo salone europeo dopo la pandemia. È stato molto “democratico”, con lo stesso spazio sia per le macchine da 5 milioni di euro che da 8 mila euro, e con la possibilità di vedere le novità di oltre 60 case automobilistiche e motociclistiche, tutto gratis e all’aperto.A Milano, le automobili hanno sfilato da piazza San Babila al Castello Sforzesco, passando per piazza della Scala. La prima novità è stata mancanza quasi totale delle ragazze immagine. Di solito erano loro che accompagnavano le macchine e le moto, aggiungendo irresistibile bellezza. Adesso, al posto delle hostess sono stati messi i codici QR per fornire informazioni ai visitatori. Tutto per la sicurezza di spettatori.Le macchine più belli (alcuni in anteprima mondiale) sono state esposte sulla piazza Duomo. La pedana numero uno è stata riservata alla Chiron Super Sport, una première assoluta della Bugatti, che al MiMo ha portato anche la Bolide (per la prima volta visibile al pubblico), la Chiron Pur sport e la Chiron Sport.Inoltre, dietro il Duomo, la Pambuffetti PJ-0, presentata in anteprima mondiale.A sinistra del Duomo, lato Galleria, sono state esposte alcune macchine del marchio Pagani. Come Pagani Imola, un gioiello di solo 5 esemplari, e prezzo partire da 5 milioni euro o Pagani Roadster BC, con un prezzo più modesto, che parte da 3 milioni di euro e anche la Pagani Huayara R, da 2,6 milioni.Passando per la Galleria, in piazza della Scala sono state esposte la Maserati MC20, la Pagani Zonda F, la Dallara Stradale Club Italia e la Ferrari Roma.Tante case automobilistiche puntano su ibrido ed elettrico, presente almeno su metà delle pedane. La Hyundai Ioniq 5, la Suv BMW iX, la Kia EV6, la Ford Mustang Mach-e, la Mini elettrica, la Mazda MX-30, la MG Ehs, la Skoda Enyaq iV Sportline, la Cupra Born, l’Audi Q4 e-tron, Citroën Ami 777, Mole Urbana LA SMALL e tanti altri.Ma forse la macchina più strana (anche di nome) tra quelli esposti è Chevrolet VEGA 1970 - BABAYAGA by RESTYLE WRAP. Al MiMo 2021 era possibile provare alcune delle auto esposte, ibride ed elettriche vicino a piazza Castello. Tanti modelli, ma non quelli da 5 milioni di euro.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Evgeny Utkin https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/798/77/7987778_0:0:961:960_100x100_80_0_0_6d4e07b965b41f9c3f810e8efa7cc584.jpg

Evgeny Utkin https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/798/77/7987778_0:0:961:960_100x100_80_0_0_6d4e07b965b41f9c3f810e8efa7cc584.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Evgeny Utkin https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/798/77/7987778_0:0:961:960_100x100_80_0_0_6d4e07b965b41f9c3f810e8efa7cc584.jpg

reportage, foto, multimedia